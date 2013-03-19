У США розкрили найбільше пограбування музею в історії

На прес-конференції голова бостонського відділення ФБР Річард Делорьєрс (Richard DesLauriers) заявив, що спецслужбі вдалося встановити особи грабіжників, відзначає Лента.ру.

Як повідомляє ABC News, Делорьєрс додав, що грабіжники входять в якусь організовану злочинну групу, яка базується на північному сході США. Імена злочинців він не назвав, пославшись на таємницю слідства. ФБР також зуміло простежити шлях викрадених картин - відомо, зокрема, що після пограбування частина з них опинилася в Коннектикуті, ще частина - у Філадельфії.

У той же час у ФБР немає інформації про те, де картини знаходяться зараз, у зв'язку з чим представник Бюро звернувся до всіх з проханням допомогти їх знайти. За інформацію про картини музей готовий виплатити п'ять мільйонів доларів в якості винагороди. Прес-конференція ФБР була приурочена до 23-й річниці пограбування музею Гарднер, скоєного 18 березня 1990 року.

Двоє грабіжників, переодягнені в поліцейську форму, обдурили охоронців і винесли з музею 13 картин, серед яких були полотна Дега, Рембрандта і Вермеєра. Пограбування музею Гарднер вважається найбільшим в історії. Загальна вартість вкрадених картин на той момент оцінювалася приблизно в 500 мільйонів доларів.