Медведєв: на Кіпрі заблоковані гроші російських компаній

Тому Росія займає тверду позицію щодо врегулювання боргової проблеми острова, сказав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв у середу в інтерв'ю європейським ЗМІ.

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"У нас велика кількість відкритих публічних структур працюють через Кіпр, у них зараз заблоковано гроші, з незрозумілих причин. Тому що джерело цих грошей очевидне, ці гроші скрізь пред'явлені, це і державні структури. Саме тому ми вимушені займати таку досить тверду позицію щодо подій навколо Кіпру та врегулювання заборгованості Республіки Кіпр", - цитує РІА "Новости".

Прем'єр зазначив, що обсяги вкладів, які мають специфічний характер і свідчать про сірі схеми виведення грошей з Росії, "все-таки не настільки значні, як про це повелося говорити".

"Величезна кількість наших публічних компаній мають рахунки і в нашому банку, і не в нашому банку, і це просто зручно із зрозумілих причин. Бо це завжди була досить зручна для роботи юрисдикція, для здійснення стандартних операцій, включаючи придбання акцій, обслуговування поточної фінансової діяльності, обслуговування поточної господарської діяльності ", - сказав він.