Кіпрський уряд приготував план Б

Про це оголосило ввечері в середу державне телебачення.

За даними кіпрських ЗМІ, уряд, ймовірно, запропонує оподатковувати вклади понад 100 тисяч євро, а не понад 20 тисяч, як планувалося раніше.

Неназвані джерела в уряді дали зрозуміти, що голосування за альтернативний пакет заходів може відбутися вже в четвер.

Податок на банківські вклади, запропонований урядом Кіпру - один з можливих способів скоротити дефіцит бюджету. Це, своєю чергою, є умовою надання стабілізаційного кредиту з боку ЄС у розмірі 10 мільярдів євро.

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У середу міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс у Москві зустрівся з очільником російського Мінфіну і запропонував частку в національній газовій компанії Кіпру, а також інші преференції в енергетичному секторі в обмін на дозвіл обкласти одноразовим 20-30-відсотковим податком всі російські депозити в банках острова, повідомляє Лента.ру. Офіційно ні російські, ні кіпрські чиновники ці повідомлення не коментували.