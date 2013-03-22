СІПРІ: не така страшна війна, як фінансова безвідповідальність

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор військових програм центру Разумкова Микола Сунгуровський під час презентації українського перекладу щорічника СІПРІ за 2012 рік.

"Загальна кількість загиблих у конфліктах в 2012 році становила 20 тисяч чоловік. Загальні витрати на миротворчі операції з врегулювання конфліктів сягнули 10 мільярдів доларів. Ця сума без урахування коштів, які виділяються на миротворчі операції у Афганістані та Іраку", - зазначив фахівець.

За його словами, у звіті вказано, що найбільш нестабільним регіоном у 2011-2012 році стала Африка. М.Сунгуровський наголосив, що країни цього регіону характеризуються СІПРІ, як держави із найбільшим падінням рейтингів та глобальних індексів миролюбності. "Цікавим фактом є те, що 153 позицію займає Росія", - відзначив фахівець, додавши, що Україна посідає 71 позицію.

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Він також зазначив, що, за оцінками СІПРІ, найбільші загрози миру у світі становлять не військові загрози, а фінансова безвідповідальність і марнотратство держав. Для прикладу він навів суму фінансування США операцій в Іраку, яка за 2003-2011 роки становила 830 млрд дол. "Це без урахуванням боргових витрат — із ними до 3 трильйонів доларів", - зазначив він.

"Не дивлячись на процеси роззброєння та врегулювання конфліктів, світ не став безпечнішим і продовжує зіштовхуватись із глобальними загрозами", - сказав експерт, додавши, що за останні 10 років на планеті відбулись 69 збройних конфліктів, кількість жертв яких, в середньому, складала близько 3 тисяч. Було також зареєстровано 221 недержавний конфлікт і 127 недержавних суб'єктів одностороннього насилля.

Довідка УНІАН. Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (СІПРІ) був заснований у 1966 році. Протягом 43 років СІПРІ щорічно видає звіти у сфері контролю над процесами озброєння, роззброєння, та питань міжнародної безпеки.