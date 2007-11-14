Павловський лякає Путіна історією Януковича

Російський політолог Гліб ПАВЛОВСЬКИЙ вважає, що партія «Єдина Росія» не має «розслаблятися» через те, що її виборчий список очолив Президент РФ Володимир ПУТІН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав сьогодні перед початком міжнародної конференції на тему: «Україна – Росія: нове десятиліття Великого договору».

«Сьогодні на вибори йде ПУТІН. Партія «Єдина Росія» хоче, щоб він проводив за неї виборчу кампанію – вона розслабилася і чекає добрих результатів», - сказав Г.ПАВЛОВСЬКИЙ. Він наголосив, що за таку поведінку виборець карає.

«Я хотів би нагадати історію Партії регіонів, яка вважала, що за спиною В.ЯНУКОВИЧА можна просто перечекати виборчу кампанію, і виборець просто не прийшов», - додав він.

За словами Г.ПАВЛОВСЬКОГО, така поведінка є небезпечною, і необхідно зробити все, щоб виборці прийшли на вибори.

Він додав, що вибори завжди залишаються інтригою, і їх результат наперед дуже складно прогнозувати.

Відповідаючи на питання, чи зможе В.ПУТІН залишитися у великій політиці після закінчення президентських повноважень, політолог сказав: «А ви спробуйте його виштовхати».

Кажучи про українсько-російські відносини, Г.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що сьогодні Україна зайнята вирішенням внутрішніх питань, і їй не до співпраці з Росією. При цьому він запевнив, що РФ «чекати» не буде, а продовжить реалізацію важливих проектів у різних галузях.

«Україні треба врегулювати взаємовідносини між своїми двома вождями – ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ, а на це потрібен час», - переконаний Г.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації п`ятого скликання відбудуться 2 грудня ц.р.