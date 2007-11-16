У Грузії набуває чинності рішення про дострокову відміну надзвичайного стану

У Грузії у п`ятницю о 19:00 за тбіліським часом набуває чинності рішення Президента Михайла СААКАШВІЛІ про дострокову відміну надзвичайного стану, введеного з 8 листопада строком на 15 діб. Рішення Президента, прийняте їм 15 листопада, у четвер затвердив парламент, передає NEWSru.

Спікер парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ заявила: "Керівництво Грузії уважно стежило за розвитком подій в країні і, виходячи з обстановки, що склалася, ухвалило рішення про дострокову відміну НС. З 19:00 16 листопада країна повернеться до звичайного ритму життя".

Відміни НС останніми днями наполегливо вимагала грузинська опозиція як радикальна, так і помірна. Представники керівництва США та інших західних країн останніми днями також рекомендували владі Грузії якнайшвидше скасувати НС у країні.

У період НС всі газети виходили у вільному режимі і без будь-яких обмежень, але серед телеканалів право передачі інформвипусків мало тільки Громадське ТБ Грузії, інші показували фільми, пізнавальні і освітні передачі. Дві телекомпанії, "Імеді" і "Кавкасія", за рішенням влади, взагалі не працювали. Очікується, що "Кавкасія", що здійснює мовлення на Тбілісі та передмістя, з 17 листопада відновить роботу.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайний стан було введено в ніч з 7 на 8 листопада указом Президента Грузії М.СААКАШВІЛІ у відповідь на масові демонстрації протесту, які проводилися в Тбілісі з 1 по 7 листопада і які завершилися розгоном демонстрантів 7 листопада правоохоронними органами із застосуванням водометів, сльозогінного газу і гумових куль.

М.СААКАШВІЛІ також оголосив про призначення дострокових президентських виборів на 5 січня 2008 року і про референдум щодо дати виборів парламенту – навесні або восени.