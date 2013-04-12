Кваснєвський порівняв важливість 2013 року для України із здобуттям незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-президент сказав у Варшаві в четвер на конференції, присвяченій сланцевому газу.

О.Кваснєвський назвав ключовим поточний рік, нагадавши, що в листопаді Україна має шанс підписати договір про асоціацію з Європейським Союзом.

"Якби хотів шукати порівняння в найновішій історії, то вважаю, що 2013 рік є настільки важливим, як 1991 рік, тобто рік, коли організовано референдум про незалежність України", - сказав він.

Екс-президент сказав, що результати референдуму здивували багатьох людей, зауваживши, що серед них був колишній перший президент СРСР Михайло Горбачов, котрий був переконаний, що українці виберуть СНД.

О.Кваснєвський сказав, що не вважає перебільшенням порівняння поточного року з 1991 року, нагадавши, що альтернативою для української влади є інтеграція в Євразійському союзі, котрий на базі Митного союзу створює російська влада.

Екс-президент назвав надзвичайно важливим цей проект для чинного президента Росії Володимира Путіна, котрий завдяки ньому хоче ввійти в історію.

На думку О.Кваснєвського, дії чинної української влади свідчать про те, що вони зацікавлені в тому, аби підписати договір про асоціацію з ЄС в цьому році, нагадавши, що власне чинний уряд добився парафування цього документа минулого року.

Він також звернув увагу на нещодавнє звільнення з ув’язнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Водночас О.Кваснєвський сказав, що для договір про асоціацію не є першочерговою проблемою, зазначивши, що набагато важливіше в нинішніх умовах є висока ціна на російський газ та зняття встановлених "штучних обмежень" на доступ українських товарів на ринок РФ.

Він також зазначив, що, якщо договір про асоціацію не буде підписаний в цьому році, то ця справа може бути відкладена "на багато років".