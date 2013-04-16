В Нью-Йорку оголосили лауреатів Пулітцерівської премії

Основними темами робіт-переможців стали війни (у В'єтнамі і Сирії), диктатура в КНДР, а також питання історії, раси та етнічних коренів, - повідомляє Газета.ру.

У журналістських номінаціях золоту медаль «За служіння суспільству» отримала газета «Sun Sentinel» з Флориди, яка провела розслідування дій поліцейських, які перевищують швидкість на дорогах. Після цієї статті щодо порушників було застосовано дисциплінарні заходи.

У номінації «Гарячі новини» нагороду отримав колектив газети Denver Post за висвітлення лісових пожеж у США. Створена газетою інтерактивна карта дозволила жителям стежити за долею своїх будинків, що опинилися в зоні лиха.

Найкращим міжнародним репортажем журі визнало цю статтю Девіда Барбоза в «The New York Times»: він писав про корупцію у вищих ешелонах китайського уряду і мільярдні рахунки родичів прем'єр-міністра КНР. Цей матеріал було опубліковано, незважаючи на сильний тиск влади Китаю.

Всього журналісти з «The New York Times» отримали чотири нагороди, включаючи премію «За майстерність» (дослідження практики ділових відносин Apple і інших технологічних компаній) і «За найкращий нарис» (мультимедійна розповідь Джона Бранча про лавини, що вбивають лижників, і про те , як подібні явища пояснюють вчені).

Найкращими фотографами стала вся команда кореспондентів агентства Associated Press, які висвітлювали громадянську війну в Сирії в умовах надзвичайної небезпеки.

Премія з художньої літератури дісталася книзі Адама Джонсона «The Orphan Master's Son» про складнощі життя людини в Північній Кореї.

У категорії «Історія» перемогла книга, яка розкриває американський погляд на в'єтнамські війни XX століття, - «Попіл війни: Падіння Імперії і створення В'єтнаму для Америки» Фредріка Логваля.

Серед біографій премія дісталася книзі «Чорний князь: Слава, революція і зрада справжнього графа Монте-Крісто», присвячена Олександру Дюма-старшому.

У номінації «Нон-фікшн» журі обрало «Диявола в Гроув: Тургуд Маршал і хлопці з Гроувленд» - книгу про знаменитого американського адвоката, який став першим чорношкірим суддею Федерального суду в історії США. Основну увагу автор приділив одній з ранніх його справ Маршала - про звинувачення чорношкірих підлітків у згвалтуванні у Флориді і заворушення за участю членів Ку-Клукс-Клану, які послідували за ними.

У категорії «Драма» переможцем стала п'єса «Безчесний» Айяда Ахтара, американського актора і режисера індійсько-пакистанського походження.

Вручення нагород лауреатам 2012 року пройде 30 травня в будівлі Колумбійського університету в Нью-Йорку.