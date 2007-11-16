Росія може подати зустрічний позов Україні за аварію в Керченській протоці

Заступник керівника Федеральної служби з нагляду у сфері природокористування (Росприроднагляд) Олег Мітволь не виключив можливості висунення зустрічного позову Україні за фактом аварії суден у Керченській протоці. На думку О.Мітволя, однією з причин аварії могли стати дії українських морських служб. Водночас він нагадав, що між Росією і Україною досі не підписаний договір про розмежування Азово-Керченської акваторії, тому формальне подання позову Україною буде проблематичним.

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Київ чекає компенсації від Росії за збитки від розливу мазуту. "Тут настають міжнародно-правові моменти: власники судна з моменту інциденту, який спричинив подальші наслідки, несуть відповідальність і за наслідки, за завдані збитки. Ми чекаємо компенсації за заподіяну шкоду з боку Росії", - сказав дипломат.

Нагадаємо, 11 листопада 2007 р. в результаті сильного шторму в Керченській протоці зазнали аварії й потонули сухогруз "Ковель", танкер "Волгонефть-139", сухогруз "Вольногорськ", сухогруз "Нахічевань", а також кілька інших судів. Танкер "Волгонефть-139", на борту якого було більше 4,7 тис. т мазуту, в результаті шторму розламався на дві частини, при цьому 1,3 тис. т нафтопродуктів вилилися в море.

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