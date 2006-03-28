Лукашенко начебто здоровий, але інавгурація переноситься

Інавгурація Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, запланована на 31 березня, переноситься на невизначений термін.

Про це радіостанції "Эхо Москвы" повідомили в ЦВК Білорусі. Причини перенесення там пояснити не змогли.

Орієнтовно церемонія відбудеться в першій половині квітня. Конкретну дату повинна визначити адміністрація Президента. О.ЛУКАШЕНКО не виходив на люди вже 8 днів, і де він перебуває зараз, невідомо. Не було також повідомлень про те, що він відповів на привітання на свою адресу з нагоди переобрання, зокрема на телеграму Президента РФ Володимира ПУТІНА.

В адміністрації Президента Білорусі радіостанції повідомили, що О.ЛУКАШЕНКО зараз працює з документами, на сьогодні у нього призначена нарада, а також особливо підкреслили, що білоруський Президент здоровий.