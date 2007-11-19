Іран вважає, що США обдурили Україну

Іран готовий співпрацювати з Україною у питанні обміну інформацією у ядерній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Сейєд Муса КАЗЕМІ сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Наші цілі в ядерній сфері є мирними, і ми готові до співробітництва з будь-якою дружньою нам країною у плані обміну інформацією у ядерній сфері”, - сказав С.КАЗЕМІ

За його словами, українці за кілька років роботи на будівництві Бушерської АЕС набули відповідного досвіду.

Він висловив переконання, що обіцянки США, які були надані Україні після відмови від співпраці у будівництві Бушерської АЕС, не були виконанні.

Як повідомлялося, свого часу Україна відмовилася від контракту на будівництво Бушерської АЕС в Ірані. Після цього було започатковано проект "Харківська ініціатива" за підтримки США. У Вашингтоні було прийнято рішення про фінансування робіт з техніко-економічного обгрунтування і модернізації системи теплопостачання Харкова, на що виділено 535 тис. дол. Подальше співробітництво передбачає реалізацію масштабного проекту підвищення енергоефективності теплозабезпечення міста і залучення інвестицій на суму більш як 170 млн. дол.

Як повідомляла іранська сторона, на будівництві цієї АЕС працювали близько тисячі українських фахівців за контрактами російських компаній.