«Через заохочення насильства» Ірак зупинив ліцензію телекомпанії «Аль-Джазіра»

Влада звинуватила канали в тому, що вони заохочують насильство і сектантство, пише Радіо Свобода.

За словами чиновника у Багдаді, це означає «припинення їхньої роботи в Іраку, вони не можуть пересуватися або висвітлювати події в Іраку».

В «Аль-Джазірі» заявляють, що телекомпанія не отримувала жодних офіційних повідомлень про заборону діяльності.

Влада Іраку вдалася до таких заходів після того, як понад 180 осіб загинули в результаті хвилі насильства, яка розпочалася у вівторок на півночі країни після сутичок між силами безпеки і сунітськими протестувальниками.

Чотири місяці тому в населених переважно сунітами районах Іраку спалахнули демонстрації, учасники яких вважають дискримінаційним щодо себе правління шиїтів у Багдаді.