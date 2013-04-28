«Через заохочення насильства» Ірак зупинив ліцензію телекомпанії «Аль-Джазіра»
Влада Іраку призупинила ліцензії 10 супутникових каналів, серед яких і відомої арабської телекомпанії «Аль-Джазіра».
Влада звинуватила канали в тому, що вони заохочують насильство і сектантство, пише Радіо Свобода.
За словами чиновника у Багдаді, це означає «припинення їхньої роботи в Іраку, вони не можуть пересуватися або висвітлювати події в Іраку».
В «Аль-Джазірі» заявляють, що телекомпанія не отримувала жодних офіційних повідомлень про заборону діяльності.
Влада Іраку вдалася до таких заходів після того, як понад 180 осіб загинули в результаті хвилі насильства, яка розпочалася у вівторок на півночі країни після сутичок між силами безпеки і сунітськими протестувальниками.
Чотири місяці тому в населених переважно сунітами районах Іраку спалахнули демонстрації, учасники яких вважають дискримінаційним щодо себе правління шиїтів у Багдаді.