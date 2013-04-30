У столиці Сирії знову прогриміли вибухи: 13 загиблих

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сирійське телебачення.

Вибух прогримів у центрі Дамаска на торговій площі Марджа.

За даними місцевих ЗМІ, вибухнув замінований автомобіль, припаркований біля "старої" будівлі МВС, де зараз знаходиться міграційна служба. За декілька метрів від місця вибуху знаходиться також Іранський культурний центр. У будь-який час доби на площі Марджа багатолюдно, навколо розташовані численні готелі й магазини.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в центрі Дамаска стався замах на прем'єр-міністра Сирії Ваїля аль-Халькі. Прем'єр залишився живий, загинув один з його охоронців.

Конфлікт у Сирії між владою та опозицією триває з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час у країні загинули близько 70 тисяч осіб, гуманітарної допомоги потребують понад 4 мільйони осіб. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців, підтримка яким надається з-за кордону.