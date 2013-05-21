В Ірані з президентських перегонів зняли ймовірних фаворитів

МВС Ірану опублікувало список кандидатів, допущених до президентських виборів, які намічені на 14 червня, з декількох сотень претендентів було обрано вісім чоловік, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

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Відбір кандидатів проводила наглядова рада - спеціальний орган, який визначає доцільність участі у виборах тих, хто подав заявки, відповідно до конституції країни.

Наглядова рада, зокрема, викреслила з числа претендентів колишнього президента Ірану Аліакбара Хашемі-Рафсанджані та Есфандияра Рахім-Машайі - соратника чинного глави виконавчої влади в країні Махмуда Ахмадінежада.