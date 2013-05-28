Ходорковський каже, що Путіна врятує лише радикальна зміна системи або війна

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Tageszeitung сказав Михайло Ходорковський.

«Видимі протести ослабли, але в той же час зростає невдоволення системою. Політичний цикл Владіміра Путіна добігає кінця. У Росії такий цикл зазвичай триває 15 років. Його подовжити можна буде лише з допомогою війни або радикального втручання в систему. Інших прикладів наша історія не знає. Якщо нинішня тенденція збережеться, це неминуче призведе до застою і загнивання, як за часів секретаря ЦК КПРС Брежнєва. Досвід минулого говорить нам: чим довше триває період застою, тим ймовірніше він може закінчитись періодом смути», - цитує Ходорковського Тиждень.ua.

«Основна проблема нашого президента (Путіна - ред.), а також оточення в тому, що вони не довіряють народу, який для них складається лише з неактивної частини суспільства… Світ Путіна складається з несамостійної більшості, ворожої або купленої ворогами меншості і його найближчого оточення. Він не може уявити, що є така річ, як чесна, незалежна та відповідальна опозиція. Оточення Путіна також завжди дає йому «докази», що противників були підкуплено Державним департаментом», - заявив опозиціонер.

На думку Ходорковського, Росія зараз переживає межовий період.

«Росія знову на роздоріжжі. Застій, поліцейський режим, фальсифікації виборів і нова хвиля еміграції освіченої молоді, на мою думку, є найбільш імовірним наразі подальшим сценарієм. Але є й інша можливість, що протести, які спалахнуть, відкриють всередині еліти прориви, що дозволять їй повернути на шлях створення демократичних інститутів», - сказав Ходорковський.