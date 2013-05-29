"Аль-Каїда" вигнала терориста за порушення дисципліни

Такий лист було знайдено журналістами Associated Press у Малі в одному із будинків, який раніше займали бойовики. Справжність листа підтвердили кілька експертів, у тому числі колишній глава відділення Пентагону по боротьбі з тероризмом в Африці Рудольф Аталла, передає РІА "Новости".

У листі "Відділення "Аль-Каїди" в країнах ісламського Магрибу", підписаному 14 членами керівного органу угруповання, Мохтар Бельмохтар звинувачується в тому, що не відповідав на телефонні дзвінки керівників, не надавав звітів про витрати, пропускав зустрічі і не виконував накази керівництва. На думку Аталла, Бельмохтар хотів підпорядкування безпосередньо лідерам "Аль-Каїди", минаючи керівників регіонального відділення.

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Бельмохтар відповів авторам створенням власного угруповання, яке організувала кілька великих терористичних актів. Зокрема, Бельмохтар вважається організатором нападу на нафтогазовий комплекс на півдні Алжиру в середині січня цього року, жертвами якого стали заручники з восьми країн.

За повідомленнями ряду ЗМІ, Бельмохтар, який вважається одним з найбільш небезпечних терористів на півночі Африки, вчинив самогубство. У квітні суд Алжиру заочно засудив Бельмохтара до смертної кари.