Кількість загиблих в результаті звільнення заручників в Алжирі сягнула 80

Алжирські сили безпеки виявили нові тіла заручників і бойовиків, повідомляє Радіо Свобода.

Тепер загальна кількість жертв сягнула 80 людей, серед яких є громадяни громадяни Великої Британії, США, Японії, Малайзії та інших країн.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня бойовики захопили в полон на південному сході Алжиру іноземних громадян і вимагають виведення французьких військ з Малі. Терористів пов’язують із організацією Аль-Каїда.

У результаті операції армійського спецназу і жандармерії було звільнено 685 громадян Алжиру і 107 іноземних фахівців.

Військові затримали шістьох бойовиків, які брали участь у захопленні заручників. За даними ЗМІ, терористичне угруповання складалося в основному з тунісців (11 осіб), єгиптян (7 осіб), і малійців (7 осіб). Окрім того, до його складу входили 3 громадяни Алжиру і вихідці з Канади, Нігеру, Мавританії. Керував підготовкою бойовиків у Нігері та їх діями добре відомий алжирській владі контрабандист і ватажок терористичного угруповання Мохтар Бельмохтар, який перебуває на півночі Малі.

Головною метою терористів було захоплення якомога більшої кількості іноземців і їх переправлення на територію Малі для подальшого використання в переговорах про припинення військової міжнародної операції проти ісламістів у цій країні. Вони також планували висадити у повітря газопереробний завод.