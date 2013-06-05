Пожежа в московському метро: меддопомога знадобилася 31 пасажиру
09:51, 05 червня 2013Світ
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Медична допомога після пожежі в московському метро знадобилася 31 людині.
Пожежу в московському метро погасили
Про це РІА "Новости" повідомив столичний главк МНС РФ.
"Надійшло 31 звернення від постраждалих, чотири людини госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
Три станції метро закриті.
"Говорити про причини загоряння в столичному метрополітені передчасно, фахівці розбираються, з чим воно було пов'язане", - заявив журналістам начальник прес-служби ГУМНС по Москві Віктор Бірюков. "Поки незрозуміло, коли буде відновлено рух в метро", - сказав він, зазначивши, що вже "дуже чітко" організовано рух додаткових автобусів. Через пожежу в метро рух автотранспорту перекрито на Великій Дмитрівці в Москві.
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