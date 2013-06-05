Пожежа в московському метро: меддопомога знадобилася 31 пасажиру

Про це РІА "Новости" повідомив столичний главк МНС РФ.

"Надійшло 31 звернення від постраждалих, чотири людини госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Три станції метро закриті.

"Говорити про причини загоряння в столичному метрополітені передчасно, фахівці розбираються, з чим воно було пов'язане", - заявив журналістам начальник прес-служби ГУМНС по Москві Віктор Бірюков. "Поки незрозуміло, коли буде відновлено рух в метро", - сказав він, зазначивши, що вже "дуже чітко" організовано рух додаткових автобусів. Через пожежу в метро рух автотранспорту перекрито на Великій Дмитрівці в Москві.