Прем'єр Чехії теж розлучається з дружиною
21:20, 11 червня 2013Світ
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Голова уряду Чехії Петр Нечас подав на розлучення зі своєю дружиною Радкою.
Петр Нечас
Як повідомляє Росбалт, Нечас познайомився з нею ще під час навчання в коледжі. Пара виховала двох синів і двох дочок, які вже досягли повноліття.
"Ми намагаємося вирішити цю складну персональну ситуацію з повагою один до одного і, особливо, до наших дітей", - наголошується в заяві прем'єра.
Петр Нечас - не перший державний лідер Чехії, що подає на розлучення. Як передають інтернет-ЗМІ, в 2010 році з дружиною розлучився його попередник Мірек Тополанек.
Раніше широке обговорення викликало розлучення Володимира Путіна. Він з дружиною Людмилою 6 червня ввечері оголосили про те, що їхній шлюб розпався. Путіни прожили в шлюбі майже 30 років: їхнє весілля відбулося 28 липня 1983 року.
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