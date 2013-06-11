Прем'єр Чехії теж розлучається з дружиною

Як повідомляє Росбалт, Нечас познайомився з нею ще під час навчання в коледжі. Пара виховала двох синів і двох дочок, які вже досягли повноліття.

"Ми намагаємося вирішити цю складну персональну ситуацію з повагою один до одного і, особливо, до наших дітей", - наголошується в заяві прем'єра.

Петр Нечас - не перший державний лідер Чехії, що подає на розлучення. Як передають інтернет-ЗМІ, в 2010 році з дружиною розлучився його попередник Мірек Тополанек.

Раніше широке обговорення викликало розлучення Володимира Путіна. Він з дружиною Людмилою 6 червня ввечері оголосили про те, що їхній шлюб розпався. Путіни прожили в шлюбі майже 30 років: їхнє весілля відбулося 28 липня 1983 року.