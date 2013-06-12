Країни СНД домовилися про єдину митну декларацію

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України з посиланням на підсумки 57-го засідання Ради керівників митних служб країн СНД, яке відбулося в Херсоні.

Крім того, в рамках засідання учасники висловили готовність підписати протокол про обмін інформацією між митними службами і координувати зусилля в боротьбі з несанкціонованим реекспортом.

У своєму вітальному слові до учасників засідання міністр доходів і зборів України Олександр Клименко зазначив, що ось вже два десятки років Рада керівників митних служб була і залишається ефективним механізмом співпраці і взаємодії митних служб країн СНД.

«Переконаний, що наші подальші дії, спрямовані на удосконалення митних процедур і митного контролю за допомогою аналізу, роботи з базами даних і обміну інформацією, дадуть змогу забезпечувати баланс між необхідністю зробити митний контроль простим для громадян і бізнесу, але водночас ефективним з погляду захисту національних інтересів у міжнародній торгівлі», - цитує прес-служба Клименка.

У прес-службі Міністерства також повідомили, що в рамках засідання Ради Україна підписала низку двосторонніх документів. Зокрема, з білоруськими колегами - меморандум про наміри щодо взаємодії під час проведення чемпіонату світу з хокею – 2014 у Білорусі; з російськими колегами – оновлений план заходів щодо розвитку співпраці, зокрема по лінії митного контролю громадян, що перебувають на Олімпійські ігри в Сочі, - 2014.

Довідка УНІАН. Рада керівників митних служб держав - учасниць СНД є постійно діючим органом галузевої співпраці Співдружності Незалежних Держав, діяльність якої спрямована на забезпечення координації взаємодії митних служб у сфері митної політики, гармонізацію митного законодавства і створення єдиних митних послуг.