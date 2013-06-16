В Іраку підірвали сім автомобілів, загинуло 30 осіб

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на телеканал Аль-Арабія, десятки людей отримали поранення.

За даними телестанції, сім замінованих автомобілів були підірвані у Басрі, Ель-Куті, Ель-Азізії і Ен-Насирії. Найкровопролитніші атаки проведені у містах Ель-Кут і Ель-Азізія, де теракти були скоєні в місцях скупчення людей. Крім того, повідомляється про перестрілки, в яких також є поранені.

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Іраком, який переживає гостру політичну кризу, в останні місяці прокотилася хвиля міжконфесійного насильства, яке все більше загрожує перерости в масштабну громадянську війну. Тільки в травні, за даними ООН, внаслідок вибухів і атак бойовиків загинули більше тисячі чоловік. Нинішня ситуація, по суті, повторює події 2006-2007 рр., коли релігійна ворожнеча між сунітами і шиїтами забрала десятки тисяч життів.