Джерело: Армія Єгипту не братиме участі у військових операціях в Сирії
Єгипетська армія не буде залучатися до жодних військових операцій у Сирії - "ні проти режиму Башара Асада, ні проти сирійської опозиції".
Про це заявило сьогодні інтернет-порталу "Масрауї" джерело у ЗС Єгипту, повідомляє ИТАР-ТАСС.
У суботу в Каїрі на організованій сунітськими богословами багатотисячній конференції на підтримку "перемоги Сирії" президент Єгипту Мухаммед Мурсі оголосив про розрив "усіх відносин з сирійським режимом", відкликання голови єгипетської дипмісії з Дамаска і закриття сирійського посольства в Каїрі.
"Рішення Мурсі - чисто політичне і не має жодного стосунку до прийнятих армією рішень", - заявило джерело. За його словами, єгипетська армія виходить з того, що "розв’язання сирійської кризи можливе тільки шляхом діалогу, а не методом завдання військових ударів по режиму Асада чи опозиції".
Тим часом, сирійська влада засудила сьогодні рішення офіційного Каїра, назвавши його "безвідповідальним".