Джерело: Армія Єгипту не братиме участі у військових операціях в Сирії

16:38, 16 червня 2013
Світ
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Єгипетська армія не буде залучатися до жодних військових операцій у Сирії - "ні проти режиму Башара Асада, ні проти сирійської опозиції".

Про це заявило сьогодні інтернет-порталу "Масрауї" джерело у ЗС Єгипту, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У суботу в Каїрі на організованій сунітськими богословами багатотисячній конференції на підтримку "перемоги Сирії" президент Єгипту Мухаммед Мурсі оголосив про розрив "усіх відносин з сирійським режимом", відкликання голови єгипетської дипмісії з Дамаска і закриття сирійського посольства в Каїрі.

"Рішення Мурсі - чисто політичне і не має жодного стосунку до прийнятих армією рішень", - заявило джерело. За його словами, єгипетська армія виходить з того, що "розв’язання сирійської кризи можливе тільки шляхом діалогу, а не методом завдання військових ударів по режиму Асада чи опозиції".

Тим часом, сирійська влада засудила сьогодні рішення офіційного Каїра, назвавши його "безвідповідальним".

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