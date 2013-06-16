Єгипет офіційно став на бік сирійських повстанців
Офіційний Каїр розірвав відносини з Дамаском і закликав світову спільноту встановити над Сирією безпольотну зону.
Про це заявив президент країни Мухамед Мурсі, повідомляють Вести.ру.
Таким чином, вперше з початку сирійської кризи Каїр відкрито став на бік супротивників Башара Асада.
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"Ми прийняли рішення повністю розірвати зв'язки з нинішнім сирійським режимом і закрити посольство Сирії в Каїрі, а також відкликати дипломатичних представників Єгипту з Дамаска. Я вимагаю, щоб міжнародна спільнота ввела безполітну зону в сирійському повітряному просторі рішенням Ради Безпеки ООН, щоб покласти край кровопролиттю, і я буду підтримувати ці кроки всіма силами. "Хезболла" має залишити Сирію. я кажу абсолютно серйозно. "Хезболлі" в Сирії не місце. Народ Єгипту підтримує боротьбу сирійського народу і матеріально, і морально", - заявив Мурсі.