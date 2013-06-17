Найбільші профспілки Туреччини починають загальний страйк

Як повідомляє РІА Новости, про це сказано в повідомленні на сайті Конфедерації революційних робочих профспілок Туреччини (DISK).

У всій Туреччині протягом майже трьох тижнів відбуваються антиурядові демонстрації, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі. Виступи супроводжуються заворушеннями. Напередодні ввечері сутички з поліцією знову відбулися в Стамбулі та Анкарі.

За останніми даними, жертвами заворушень у Туреччині стали п'ятеро осіб, кількість постраждалих досягає 5 тисяч. Влада Стамбулу та Анкари в неділю заборонила проводити демонстрації в центрах цих мегаполісів.

"(Правляча) Партія справедливості та розвитку обрала шлях державного терору... Люди, які вимагали своїх прав і справедливості, вбиті, десятки стали інвалідами, тисячі поранених... Ми разом із тими, хто чинить опір силі та тиску... У понеділок, 17 червня, ми зупинимо роботу й виконуватимемо свої обов'язки лише в надзвичайних ситуаціях", - йдеться на сайті DISK.

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Лідери профспілок закликають громадян поставитися з розумінням до можливих незручностей "заради вільної й демократичної Туреччини".

У свою чергу, голова МВС Туреччини Муаммер Гюлер назвав дії профспілок незаконними. "Протестна акція, яку хочуть провести профспілки, незаконна", - сказав він журналістам.

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Напередодні Конфедерація профспілок державних службовців (KESK) закликала організувати генеральний страйк у понеділок. А керівництво DISK зібралося на екстрене засідання, на якому вирішувалося питання про приєднання до страйку. Приводом для проведення акції стало бажання висловити солідарність із демонстрантами, чий мітинг у центрі Стамбула в ніч на неділю був придушений поліцією.