Пожежу на полігоні в Росії локалізовано, територію обстежують сапери

Про це повідомляють Вести.ру з посиланням на представника МНС.

За його словами, територія селища розділена на квадрати, перша бригада саперів вирушила обстежити селище на предмет боєприпасів.

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Унаслідок надзвичайної ситуації постраждала 31 людина, дев'ять з них госпіталізовані, решті допомога надана амбулаторно. Евакуйовано майже 6,5 тисяч осіб. У пунктах тимчасового розміщення перебувають всього 116 осіб, інші розміщені у родичів та знайомих.

Тим часом, до обстеження полігону в Самарській області приєдналися безпілотні літальні апарати "Груша" спецпідрозділи ЦВО. У повітряній розвідці також задіяні безпілотники МНС РФ та вертоліт Мі-8.

"За її результатами буде прийнято рішення про застосування піротехнічних розрахунків для розмінування території", - повідомив начальник управління інформації МНС Росії Олег Воронов. В даний час вибухи на полігоні, за словами представників МНС, припинилися.

Відомо також, що пожежа на полігоні наразі локалізована. За даними повітряної розвідки виявлено тільки два осередки тління на території полігона.Тем не менше, прийнято рішення посилити угруповання, що працює в зоні НС.