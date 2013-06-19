Українців немає серед жертв повені у Чехії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.

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“За статистичною інформацією, від повені постраждали 920 населених пунктів та загинули 12 осіб, серед загиблих громадян України немає”, - сказав Зварич.

Він повідомив, що за інформацією Посольства України в Чеській Республіці, у зв’язку зі шкодою, заподіяною повінню, на території Чеської Республіки залишаються закритими для проїзду близько 50 автошляхів місцевого значення. Найбільше перекритих вулиць у Празі.

Як повідомляв УНІАН, у Чехії на початку червня через повінь були евакуйовані понад 8 тис. осіб.