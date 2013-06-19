Обама виголосив історичну промову біля Брандербурзьких воріт (фото)

Після саміту G8 президент США завітав до столиці Німеччини і виголосив публічну промову там, де колись проголосив свій відомий виступ Джон Кеннеді.

Проте Кеннеді виступав із західного боку Брандербурзьких воріт, оскільки східна частина тоді була відділена від вільної Німеччини Берлінським муром. Обама ж символічно виступав обличчям до Сходу.

У своїй промові Обама зосередив увагу на головних проблемах світової політики та економіки.

Американський президент пообіцяв знайти вихід із складних військово-політичних конфліктів, які розгорілися у світі. Обама заявив, що продовжить переговори з Володимиром Путіним щодо скорочення ядерних арсеналів.

На тему: ЗМІ: Обама запропонує Путіну скоротити ядерний арсенал на третину

Також президент США пообіцяв, що процедура закриття сумнозвісної американської в’язниці Гуантанамо дійде до свого логічного завершення.

Звернув Обама увагу і на проблеми економічного відставання частини світу, наголосивши, що розвинуті країни повинні не просто надавати відсталим фінансову допомогу, але мусять стимулювати розвиток їхніх економік і виробництва.

Це уже другий візит Обами до Німеччини. Вперше тоді ще кандидат у президенти США Обама завітав до Берліна у 2008 році.