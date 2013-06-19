В уряді Росії підозрюють, що Обама або бреше, або лукавить

Сприймати всерйоз заяву США про скорочення стратегічного ядерного потенціалу не можна, це не стикується з нарощуванням потенціалу ядерного перехоплення, заявив віце-прем'єр РФ, голова Військово-промислової комісії при уряді РФ Дмитро Рогозін, повідомляє РІА Новости.

Раніше в середу Обама заявив, що США хочуть провести переговори з Росією про скорочення на третину ядерних потенціалів і домагатися скорочення американських і російських тактичних озброєнь в Європі.

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"Як ми взагалі можемо серйозно сприймати тезу про скорочення стратегічних ядерних потенціалів, коли США нарощує потенціал перехоплень цього стратегічного ядерного потенціалу?", - сказав Рогозін журналістам.

"Гонка наступальних озброєнь тягне за собою гонку оборонних озброєнь, а гонка оборонних озброєнь - гонку наступальних озброєнь. Не розуміти цього - значить або брехати просто відверто, блефувати, лукавити, або демонструвати свій глибокий непрофесіоналізм", - заявив він.

За словами Рогозіна, зараз ПРО США і НАТО не здатне всерйоз блокувати російський ядерний потенціал. "Однак що буде завтра? Якщо ми будемо безоглядно роззброюватися, як це робилося вже в горбачовський час, коли були підписані підлі договори, що обмежують нас у розробці сучасних систем озброєння, насамперед у тих системах, які складали основу нашого стратегічного потенціалу. Сьогодні нам що, пропонують робити те ж саме і при цьому зберігають свої плани з розвитку ПРО - ці речі явно не стикуються", - сказав Рогозін.

"Очевидно, що вище політичне керівництво Росії не може сприймати ці запевнення серйозно, тому для нас, безумовно, найважливішим залишається ресурс дипломатії політичних переговорів, де ми вимагаємо юридичних гарантій ненаправленості ПРО США проти РФ", - сказав він.