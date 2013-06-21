У Данії купол цирку шапіто впав на глядачів

Вісім чоловік дістали травми, коли в місті Калуннборг (Данія) під час вистави упав купол цирку шапіто.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, одного з постраждалих доставили до лікарні у критичному стані.

Як повідомив представник поліції Західної Зеландії Мартін Б’єррегор, купол упав через сильний вітер, натиску якого не витримали щогли, на яких він тримався. Усього на спектаклі було близько 500 чоловік, головним чином, пенсіонери.

На даний час проводиться технічна експертиза, щоб виявити причини інциденту.