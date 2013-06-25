Білоруські підприємці готуються до масштабних протестів проти Митного союзу

Голова мінської профспілки «Перспектива» Анатоль Шумчанка заявив, що форум білоруських підприємців вирішив почати збирати підписи для відповідної петиції, повідомляє Радіо Свобода.

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За словами голови спілки, правила МС запровадили без консультацій з підприємцями, інтереси яких вони заторкали.

Як заявив Шумчанка, підприємці готові почати масштабні протести з 1 липня.

Митний союз, метою якого було спростити торгівлю між трьома країнами-членами, був створений у 2010 році. Російська влада заявляє, що кінцевою метою є створення до 2015 року Євразійського економічного союзу за прикладом Євросоюзу.