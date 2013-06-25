Білоруські підприємці готуються до масштабних протестів проти Митного союзу
12:05, 25 червня 2013Світ
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У Білорусі представники малого і середнього бізнесу заявляють про «попереджувальний страйк», який має пройти у четвер, з метою закликати країну вийти з Митного союзу.
Білоруським підприємцям тісно у МС
Голова мінської профспілки «Перспектива» Анатоль Шумчанка заявив, що форум білоруських підприємців вирішив почати збирати підписи для відповідної петиції, повідомляє Радіо Свобода.
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За словами голови спілки, правила МС запровадили без консультацій з підприємцями, інтереси яких вони заторкали.
Як заявив Шумчанка, підприємці готові почати масштабні протести з 1 липня.
Митний союз, метою якого було спростити торгівлю між трьома країнами-членами, був створений у 2010 році. Російська влада заявляє, що кінцевою метою є створення до 2015 року Євразійського економічного союзу за прикладом Євросоюзу.
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