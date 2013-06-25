НАТО і Колумбія підписали угоду про співпрацю

У той же час експерти відзначають, що підписаний документ не надає Колумбії статусу партнера НАТО. Раніше президент Колумбії Хуан Мануель Сантос заявляв, що його країна підпише з Північноатлантичним альянсом угоду про співпрацю "з подальшим прицілом" на входження в цю організацію, що викликало критику з боку деяких інших латиноамериканських держав, повідомляють РІА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

"Колумбія не є і не буде частиною Альянсу", - сказав на прес-конференції в Брюсселі міністр оборони південноамериканської країни Хуан Карлос Пінсон.

За словами Пінсона, для Колумбії цікавий певний досвід НАТО, проте і його країна готова поділитися з членами Альянсу своїм досвідом у боротьбі з наркоторгівлею, терористичними угрупованнями та злочинами, що здійснюються організованими злочинними групами.

Міністр зауважив, що Богота прагне до зміцнення зв'язків з Європейським Союзом і НАТО в частині спільного впровадження ініціатив, спрямованих на забезпечення стабільності і міжнародної безпеки.