США знайшли правову основу для екстрадиції Сноудена з РФ

Як заявила офіційний представник Ради національної безпеки США Кейтлін Хейден, відповідними правовими підставами є відсутність у Сноудена діючого паспорта, а також офіційні звинувачення у розголошенні секретної інформації, пред'явлені йому в США.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Reuters.

Хейден заявила, що до влади РФ було донесене прохання «негайно» вислати Сноудена з країни. Вона також нагадала про те, що останнім часом співпраця між Москвою і Вашингтоном у сфері боротьби зі злочинністю проходила на високому рівні, особливо після вибухів на Бостонському марафоні.