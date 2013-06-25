США знайшли правову основу для екстрадиції Сноудена з РФ
22:51, 25 червня 2013Світ
1107 0
Влада США висловила переконання, що Росія має в своєму розпорядженні «чітку правову основу», для того щоб вислати з країни екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.
США просять негайно вислати Сноудена
Як заявила офіційний представник Ради національної безпеки США Кейтлін Хейден, відповідними правовими підставами є відсутність у Сноудена діючого паспорта, а також офіційні звинувачення у розголошенні секретної інформації, пред'явлені йому в США.
За темою: Путін відмовився видавати Сноудена США: «вереску багато, а шерсті мало»
Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Reuters.
Хейден заявила, що до влади РФ було донесене прохання «негайно» вислати Сноудена з країни. Вона також нагадала про те, що останнім часом співпраця між Москвою і Вашингтоном у сфері боротьби зі злочинністю проходила на високому рівні, особливо після вибухів на Бостонському марафоні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter