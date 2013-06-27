Берлін вимагає від Англії нормальних пояснень щодо її шпигунської програми

Раніше на запит Берліна британське посольство порадило звернутися напряму до служби розвідки. Сама спецслужба заявляла, що діє суворо в межах закону, пише Еuronews.

“У зв‘язку з цими обвинуваченнями, німецький уряд зробить усе можливе задля з‘ясування усіх питань стосовно (американської системи – ред.) “Prism” та (британської – ред.) “Tempora”. Трьох скупих рядків недостатньо. Ці відповіді має надати британський уряд”, – заявила глава німецького Мінюсту Сабіна Лойтгойссер-Шнарренберґер.

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“Процес передання даних можна порівняти з роботою традиційної пошти. Пакети даних на своєму шляху проходять низку станцій. Але, на відміну від традиційної пошти, електронні пакети розкривають. Це означає, що будь-хто може зазирнути у їхній зміст”, – розповів Тобіас Еґґендорфер з Гамбурзького університету поліції.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у британській газеті “The Guardian” була опублікована інформація про секретні програми США і Британії, з допомогою яких спецслужби цих країн отримують доступ до особистих даних користувачів інтернету і телекомунікаційних мереж. Як стало відомо згодом, інформацію “The Guardian” надав колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який зараз клопочеться про отримання політичного притулку в Еквадорі.