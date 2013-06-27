Берлін вимагає від Англії нормальних пояснень щодо її шпигунської програми
У Німеччині та ЄС чекають пояснень від Лондона щодо повідомлень про перехоплення британськими спецслужбами даних користувачів інтернету та телефонного зв‘язку.
Раніше на запит Берліна британське посольство порадило звернутися напряму до служби розвідки. Сама спецслужба заявляла, що діє суворо в межах закону, пише Еuronews.
“У зв‘язку з цими обвинуваченнями, німецький уряд зробить усе можливе задля з‘ясування усіх питань стосовно (американської системи – ред.) “Prism” та (британської – ред.) “Tempora”. Трьох скупих рядків недостатньо. Ці відповіді має надати британський уряд”, – заявила глава німецького Мінюсту Сабіна Лойтгойссер-Шнарренберґер.
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“Процес передання даних можна порівняти з роботою традиційної пошти. Пакети даних на своєму шляху проходять низку станцій. Але, на відміну від традиційної пошти, електронні пакети розкривають. Це означає, що будь-хто може зазирнути у їхній зміст”, – розповів Тобіас Еґґендорфер з Гамбурзького університету поліції.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у британській газеті “The Guardian” була опублікована інформація про секретні програми США і Британії, з допомогою яких спецслужби цих країн отримують доступ до особистих даних користувачів інтернету і телекомунікаційних мереж. Як стало відомо згодом, інформацію “The Guardian” надав колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який зараз клопочеться про отримання політичного притулку в Еквадорі.