Фокус на доларі як курсоутворюючій валюті поки що переважає.

Національний банк вивчає питання переходу з долару на євро як основної курсоутворючої валюти. Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що історично в Україні фокус на курсі гривня-долар завжди був набагато сильніший, ніж на євро.

"Водночас від початку повномасштабної війни наші торгівельні, економічні, фінансові зв'язки з Європейським Союзом суттєво посилилися. І дійсно, більша частина нашого імпорту йде з Європейського Союзу, з інших країн Європи, і міжнародна допомога, особливо протягом цього та минулого років, надходить насамперед в євро", - сказав Ніколайчук.

За його словами, цей чинник зумовлює зміни і в структурі міжнародних резервів України, оскільки кошти, які акумулює уряд на своїх рахунках в євро, теж включаються до них.

Ніколайчук зазначив, що регулятору надходило чимало запитів щодо валютно-курсової політики в контексті курсоутворюючої валюти.

"Якщо говорити про курсоутворюючу валюту, то в нас нею залишається долар США. На сьогодні фокус на ньому все ще переважає, незважаючи на всі ці структурні зміни. Водночас ми вивчаємо це питання, і я думаю, що певні зміни мають відбутися, коли буде необхідність. Особливо в контексті нашої євроінтеграції і того, що рано чи пізно більшість своїх зовнішніх показників ми будемо змушені перевести саме в євро", - сказав перший заступник голови НБУ.

Він наголосив, що в цьому напрямі вже зроблено багато кроків: зокрема, протягом останніх років платіжний баланс публікується не тільки в доларах, а й в євро і в національній валюті, резерви також показують в доларах і євро тощо. Ніколайчук резюмував:

"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра чи до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки це долар".

Перехід на євро - що відомо

Національний банк України не планує найближчим часом переходити на розрахунок офіційного курсу гривні першопочатково до євро, а зробить це, коли такого рішення потребуватиме економіка, повідомляв очільник Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, потенційний вступ до ЄС та посилення ролі ЄС у забезпеченні обороноздатності України є причинами для того, аби Національний банк розглянув питання про те, чи повинен євро бути базовою валютою для української гривні замість долара.

