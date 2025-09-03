Ці "роботи-вовки" були розроблені China North Industries Group Corporation.

Сьогодні, 3 вересня, у Пекіні відбувся військовий парад, присвячений 80-річній річниці закінчення Другої світової війни. На заході було представлено велику кількість нового китайського озброєння.

У Sky News звернули увагу на незвичайних "роботів-вовків", які були показані на параді. Їх представили разом з іншими інноваційними безпілотниками.

"Вони (китайці - УНІАН) хочуть показати світу, що займаються старим і новим. Тому вони демонстрували величезні запаси традиційної зброї, але також і деякі новинки", - сказав журналістам військовий аналітик Майкл Кларк.

У виданні зазначили, що так звані "роботи-вовки" вирізнялися з-поміж усієї військової техніки, яка була представлена на параді. Як пише BBC, ці роботи, ймовірно, можуть використовуватися для різних завдань, включно з розвідкою, пошуком мін і полюванням на ворожих солдатів.

Раніше видання Futurism докладніше розповідало про "роботів-вовків". Минулого місяця китайський державний телеканал CCTV показав серію коротких відеороликів, у яких демонструються ці роботи.

"Роботи-вовки" були оснащені гвинтівками і проходили імітаційні бойові навчання. Вони працювали пліч-о-пліч з китайськими військовими, переміщаючись по схилу пагорба скоординованою зграєю, поки солдати вели нелетальний вогонь.

Журналісти з'ясували, що "роботи-вовки" були розроблені China North Industries Group Corporation. На відміну від роботів-собак вони призначені для бойових дій, а не розвідувальних операцій.

"Роботами-вовками" дистанційно керують оператори. Полегшена версія робота оснащена локатором LiDAR для картографування навколишнього середовища.

За даними китайських ЗМІ, "роботи-вовки" здатні пересуватися різною місцевістю і завдавати точних ударів з відстані до 100 метрів. Ймовірно, їх розробка вже завершена і вони готові до серійного виробництва, вважають у виданні.

Експерт розкритикував зброю, яку Китай показав на параді

Раніше капітан 1 рангу запасу ВМС, екс-заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко заявив, що особливістю китайської зброї є те, що вона скопійована із західного, радянського і сучасного російського озброєння. Він підкреслив, що це не дуже якісні копії.

"Що стосується цього величезного морського дрона (який Китай показав на військовому параді - УНІАН), він мені нагадує російську торпеду великого радіусу дії "Посейдон". Вона нібито має ядерний реактор і необмежений радіус дії... Ось знову ж таки, це пропагандистський хід", - наголосив експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: