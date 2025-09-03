Трамп підкреслив, що у нього хороші стосунки з лідерами Китаю, КНДР і Росії.

Президента США Дональда Трампа запитали, чому той неодноразово висловлював своє розчарування і невдоволення лідером РФ Володимиром Путіним, але так і не вжив жодних дій, щоб змусити його зупинити війну з Україною. Про це пише Clash Report.

"Звідки ви знаєте, що ніяких дій не було? Введення вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця російської нафти, не рахуючи Китаю - вони майже рівні - ви не вважаєте санкціями? Це обходиться Росії в сотні мільярдів доларів. Ви називаєте це відсутністю дій? А я ще не перейшов до другої і третьої фази. Але коли ви говорите, що жодних дій не робиться, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я сказав: "Якщо Індія купить, у неї будуть великі проблеми". І саме це і сталося", - заявив він.

Трамп сказав, що в нього немає жодних заяв для Путіна, зазначивши:

"Він знає мою позицію. Він має ухвалити рішення. Я буду або задоволений, або ні. Якщо ні - будуть наслідки".

Президент заявив, що найближчим часом проведе телефонну розмову з Зеленським.

"Я дуже скоро буду розмовляти з ним і тоді буду точно знати, що ми будемо робити. Як ви знаєте, ми вжили дуже жорстких заходів. Але я поговорю з ним найближчими днями, і подивимося, що буде. Я буду точно знати, що відбувається. Я не задоволений усіма цими людьми", - додав він.

Трамп наголосив, що у нього хороші відносини з лідерами Китаю, КНДР і Росії, але "наскільки вони хороші - стане зрозуміло протягом найближчих тижнів".

Позиція Трампа щодо Путіна

Раніше ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон, Зеленський та інші європейські лідери завтра проведуть телефонну розмову з Трампом.

Зеленський має намір найближчим часом уточнити у Трампа, коли саме закінчуються ті 2-3 тижні, які він дав у серпні Путіну на досягнення прогресу в мирних переговорах з Україною.

