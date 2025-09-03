За його словами, розвиток Південної Кореї не можна порівняти з розвитком КНДР.

Сценарій Південної Кореї теоретично може реалізуватися в Україні, але це означатиме, що ми не будемо в цілковитій безпеці, доки поруч буде така Росія. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Point.

Журналіст зазначив, що після Корейської війни не було справжнього мирного договору, проте Південна Корея процвітала.

"Це приклад, який показує, що цінності перемогли. Розвиток Південної Кореї непорівнянний із розвитком Північної Кореї, де ми спостерігаємо реальний економічний і цивілізаційний занепад. Я говорю навіть не про людей, а про інфраструктуру, економіку і розвиток. Південна Корея зробила стрибок уперед у розвитку цивілізації, технологій та економіки, тому що культивує гуманізм. Найголовніше для держави: зосередитися на людях", - сказав він.

Відео дня

Зеленський відповів на запитання про те, чи можливий такий сценарій в Україні.

"Я кажу вам, що все можливо. Варто зазначити, що у Південної Кореї є надійний союзник: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї взяти над собою контроль. Так що все відносно: південнокорейці, як і раніше, стикаються з ризиками. Їхня економіка процвітає, і вони перебувають під захистом альянсу, але поки Північна Корея залишається такою, яка вона є, поки характер її керівництва залишається незмінним, Південна Корея не буде в цілковитій безпеці. І, повірте, у них є численні системи ППО, які гарантують її безпеку", - зазначив президент.

За його словами, Україна сповнена рішучості отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Patriot, які є у Південної Кореї. Він додав:

"Однак порівняння з Південною Кореєю має свої межі: населення Північної Кореї становить трохи більше ніж 20 мільйонів осіб, у той час як у Росії - понад 140 мільйонів. Неможливо порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й у десять разів більші. Точне копіювання південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель - хороший приклад".

Війна в Україні - позиція Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Україна не буде йти на територіальні поступки Росії або обмін територіями. За його словами, ніхто не може дати гарантій, що Путін і надалі не продовжить окупувати українські землі.

Він запевнив, що в будь-якому разі ми не можемо віддавати Путіну території. Глава держави наголосив, що РФ уже має величезні втрати своїх військовослужбовців. А протягом чотирьох років російський диктатор не зміг окупувати навіть 30% Донбасу.

Вас також можуть зацікавити новини: