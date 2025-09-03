За словами Сергія Нагорняка, наразі балачки про співпрацю зі США щодо Запорізької АЕС є пустими.

Залучення США до управління ЗАЕС можливе лише у випадку продажу атомної електростанції Штатам. Про це сказав в ефірі "КИЇВ24" народний депутат України (фракція Слуга Народу), член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Я не уявляю, яким чином ця співпраця могла б бути - американська, російська, українська, можливо, за 10 років ми матимемо якусь співпрацю. Наразі я не уявляю цього і яким чином юридично це оформлювати, якщо місто Енергодар - це українська земля, Запорізька АЕС - українська", - зауважив він.

За словами Нагорняка, єдиним варіантом є продаж США Запорізької АЕС, але це неможливо зробити, адже вона сьогодні окупована.

"Мені здається, що це просто пусті балачки поки що і нічого, крім цього", - запевнив нардеп.

Раніше російський диктатор Володимир Путін під час розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Росія готова співпрацювати зі США на незаконно захопленій Запорізькій АЕС. За його словами, нібито ці питання вже побічно обговорювалися.

Також Путін дав команду почати енергетичну блокаду України. Зокрема він закликав своїх друзів у Європі перекрити Україні постачання палива та електроенергії після результативної кампанії українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Крім того, УНІАН повідомляв, що Росія не пустила інспекторів МАГАТЕ у критично важливу зону Запорізької АЕС. Директор агенції Рафаель Гроссі заявив, що їх не пустили до нової дамби, яку окупанти побудовали біля Запорізької АЕС після руйнування Каховської ГЕС і зникнення Каховського водосховища.

"Наш доступ до цієї дамби є важливим для оцінки ситуації з охолоджувальною водою, що є критично важливим, враховуючи нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС", - наголосив Гроссі.

