Торік у федеральний бюджет РФ від нафти та газу надійшло 11,13 трлн рублів (близько 137,5 млрд доларів).

Доходи російського федерального бюджету від нафти та газу в серпні 2025 року впали на 35% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє The Moscow Times.

Нафтогазові доходи, що становлять близько чверті надходжень до державної скарбниці РФ, просіли минулого місяця до 505,0 млрд рублів (6,2 млрд доларів). У порівнянні з липнем надходження знизилися на 36%.

Загалом за підсумками восьми місяців нафтогазові доходи РФ виявилися на 20,2% меншими, ніж за аналогічний період 2024 року, склавши 6,03 трлн рублів (74,5 млрд доларів).

Спочатку у російському Мінфіні планували зібрати в поточному році 10,94 трлн рублів (135,2 млрд доларів) нафтогазових доходів, з яких 1,8 трлн рублів (22,2 млрд доларів) мали поповнити так званий Фонд національного добробуту.

Втім, ситуація на ринку (зокрема, падіння нафтових цін) змусили російську владу скоротити прогнозований обсяг доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть від плану – до 8,32 трлн рублів (102,8 млрд доларів).

Раніше західні фахівці повідомили, що після трьох років війни та західних обмежень економіка РФ демонструє численні проблеми, кожна з яких виглядає дуже серйозною.

Спеціалісти зазначають, що велику підтримку Росії надавала можливість постачати нафту й газ до Індії, КНР, а також деяких європейських країн. Але цього виявилося недостатньо, аби уникнути обвалу в багатьох напрямках, зокрема, вугільній промисловості.

Економічні труднощі вже призвели до того, що російський диктатор Володимир Путін почав говорити про скорочення витрат на війну у наступному році. Загалом скорочення нібито повинно діяти три роки.

