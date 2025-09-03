Фото чеку з астрономічною сумою опублікував сам ресторан.

Ресторан в Іспанії виставив групі гостей рахунок за вечерю із астрономічною сумою – понад 63 тисячі євро. Фото чека стало вірусним в Мережі, пише Express.

Кілька днів тому ресторан Annabel Mallorca, розташований на курорті Пальма-Нова на острові Мальорка, опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію чеку із довгим переліком замовлених страв та підсумковою сумою: 63 237,90 євро.

"Чий це рахунок? Тегніть його нижче, будь ласка. Ми маємо кілька слів для нього", - йдеться у підписі до фото.

Якщо придивитися до фото, то можна помітити, що левова частка рахунку (45 тисяч євро) була виставлена за "varios pescados", що з іспанської означає "різноманітна риба". Також, судячи за рахунком, багато грошей пішло на дорогі вина та інші послуги.

У соцмережі спалахнула дискусія, що ж там за риба така, скільки її було і хто взагалі міг витратити стільки грошей на одну вечерю.

Пізніше в коментарі місцевим ЗМІ ресторан уточнив, що це був спільний рахунок для великої групи гостей (аж 18 осіб). Також у закладі натякнули, що серед гостей був відомий американський спортсмен.

Так чи інакше, а опублікувавши цей чек, ресторан задарма влаштував собі гучну рекламну кампанію міжнародного масштабу.

