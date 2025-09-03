Ще пів року тому Джонсон був серед публічних захисників нового президента США.

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон розчарований президентом США Дональдом Трампом, прихильником якого він був багато років. Усе через його недолугу політику щодо російсько-української війни. Про це пише GBNews.

Видання зазначає, що ще пів року тому, коли Трамп шокував Європу несподіваним телефонним дзвінком Путіну (яким він порушив трирічну ізоляцію російського диктатора), Джонсон захищав свого американського приятеля, порівнюючи європейських лідерів із "безголовою куркою", яка не має чіткого плану дій, а тільки хаотично бігає.

Однак побачення Трампа із Путіним на Алясці, схоже, змусило Джонсона переглянути своє ставлення до чинного американського президента. Він зокрема невдоволений тим, як Трамп намагається грати роль посередника між двома буцімто однаковими сторонами конфлікту.

"Я розумію розчарування людей щодо того морального еквіваленту, який Білий дім проводить між Росією та Україною. Мене обурює чути таке. Ми знаємо, хто правий. Це чорне та біле. Це протистояння добра та зла. Україна — абсолютно невинна сторона, яка постраждала. Ми всі знаємо, що було, чесно кажучи, огидно дивитися, як Путіна ось так вітають в Америці", – зізнається Джонсон.

Разом з тим колишній британський прем’єр намагається шукати хоч якийсь позитив у діях Трампа. Він зокрема нагадує, що останнім часом президент США припинив опиратися ідеї надання Україні повоєнних гарантій безпеки.

Джонсон також високо оцінює торговельні тарифи для Індії, які Трамп запровадив буцімто за купівлю російської нафти. (Хоч інсайдери Білого дому та аналітики вже казали, що насправді ці тарифи є наслідком особистої сварки Трампа з індійським прем’єром Моді, а російська нафта стала лише приводом).

Як писав УНІАН, у липні Борис Джонсон висловив розчарування тим, що британське суспільство втратило інтерес до війни в Україні і згадує про неї лише епізодично. Його зокрема здивувало, що британці значно більше цікавляться війною Ізраїля та ХАМАС, хоча ні перший, ні другий не становлять для Британії такої загрози, як Росія.

Він також висловив думку, що чинний британський уряд робить недостатньо для підтримки України. Джонсон переконаний, що Британія втратила лідерство в коаліції друзів України.

