Американську армію хочуть реформувати відповідно до викликів часу.

Після понад пів року досить лояльного ставлення до держави-агресора і її диктатора президент США Дональд Трамп, схоже, остаточно розчарувався у своєму московському другові і наказав Пентагону підготувати армію до можливого протистояння не лише з Китаєм, а й з Росією.

Так, сьогодні у коментарі Fox News міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що отримав розпорядження підготувати армію до масштабної перебудови.

"Президент Трамп доручив нам у Міністерстві оборони бути готовими до історичної трансформації наших збройних сил, відновлення бойового духу та повернення стримування — не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми цього не хочемо. Ми чітко дали це зрозуміти Китаю, Росії та іншим", — заявив він.

Ця заява пролунала на наступний день після того, як Дональд Трамп публічно звинуватив президента Росії Володимира Путіна, президента Китаю Сі Цзіньпіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у змові проти Сполучених Штатів під час всесвітнього саміту диктаторів, що цими днями проходить в Пекіні.

Трамп і Путін: останні новини

Як писав УНІАН, після певного відновлення симпатії Трампа до Путіна після їхнього побачення на Алясці президент США останнім часом знову почав висловлювати невдоволення російським диктатором. Так, учора він заявив, що "дуже розчарований Путіним", який відмовляється зупиняти агресивну війну проти України. Він зазначив, що уважно стежить за діями Росії.

Сьогодні Трамп повторив своє невдоволення Путіним, заявивши журналістам, що він не має жодних коментарів для російського диктатора. Однак тут таки заявив, що на Путіна чекають "наслідки", якщо він, Трамп, буде не задоволений діями Москви.

