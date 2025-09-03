Президент оцінив, чи може Росія погодитися на мир, не зазнавши військової поразки.

Росія не хоче погоджуватися на мир. Сьогодні російський диктатор Володимир Путін перебуває в доволі комфортній ситуації – він має абсолютну владу, але без неї міг би дуже швидко все втратити.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю французькому виданню Le Point, відповідаючи на запитання про те, чи може Росія погодитися на мир, не зазнавши справжньої військової поразки. Він зауважив, що навіть за радянських часів ніхто не мав у своїх руках стільки влади, як Путін сьогодні.

"Путін зберігає своє життя, тримаючись за владу. Він не звертає уваги на економіку. Звичайно, у нього є ресурси", – сказав президент.

При цьому Зеленський додав, що в багатьох регіонах країни-агресорки, особливо в селах, люди стикаються з фінансовими проблемами. Все тому, що "все багатство найбагатшої землі світу, найбільшої території світу, сьогодні контролюється вузьким колом осіб".

"Зрозуміло, що в Росії є багато грошей, і вони не витрачають їх на соціальну допомогу... Створення гідних умов життя для населення коштує дорого. Вони не витрачають на це гроші, і тому мають стільки ресурсів. Путін ще не усвідомлює, що його економіка постраждає", – продовжив український лідер.

Зеленський наголосив, що якщо Путін зможе захопити всю Україну, то використає її як трамплін.

"Чи зробить він це, чи ні, залежатиме від рішучості Європи. Якщо Європа буде сильною, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона буде слабкою, то вона зазнає дій Росії. Відстань між Москвою і Парижем становить менше 3000 кілометрів. А сьогодні ракети, які Росія використовує проти України, мають дальність 2500 кілометрів. Ми самі маємо ракети з дальністю 3000 кілометрів", – констатував Володимир Зеленський.

Війна в Україні: інші заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України. За його словами, російський диктатор Володимир Путін планує вбивати українців у тих частинах країни, де немає російських військ.

Також український лідер висловився про обмін територіями з Росією. Президент каже, що Україна не буде йти на територіальні поступки Росії чи обмін територіями. Він акцентував, що протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу.

