Йдеться лише про одну категорію компаній.

Бронювати військовозобовʼязаних чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК, зможуть не всі критичні підприємства. Таку заяву зробив народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.

У коментарі "РБК-Україна" він зазначив, що йдеться тільки про одну категорію критичних підприємств. За його словами, робити це зможуть тільки ті підприємства, які визнані критичними у сфері оборони.

"Тобто, це не для всіх критичних підприємств. Йдеться про оборонно-промисловий комплекс", – пояснив він.

Нардеп додав, що військовозобовʼязані українці без військово-облікового документа, з неактуальними даними або ті, хто перебуває в розшуку ТЦК, зможуть отримати бронь на термін до 45 днів. При цьому протягом цього часу вони будуть зобов'язані привести свої документи до ладу. Веніславський акцентував, що потрібно це не для того, щоб відправляти цінних фахівців на фронт.

За його словами, траплялися випадки, коли важливий працівник приходив до ТЦК, аби отримати бронь та оновити дані, але отримував бойову повістку. Вже наступного дня людина відправлялася на полігон, що призводило до припинення або затримок у випуску продукції цими підприємствами.

Бронювання для військовозобовʼязаних в Україні

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про бронювання працівників критичних підприємств на 45 днів. Як розповіла народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Галина Янченко, це дозволить українцям пройти ВЛК, оновити свої дані, зареєструватися в "Резерві+" та працевлаштуватися на оборонні заводи.

Тим часом в Мінекономіки повідомили, що деякі критично важливі підприємства зможуть бронювати всіх військовозобов’язаних працівників через "Дію". Стосується це компаній, які розташовані та працюють на прифронтових територіях.

