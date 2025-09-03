Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що хоча "Коаліція охочих" виглядає поки що теоретичною, але результатом цієї ініціатви будуть надійні гарантії безпеки для України. Про це він сказав у Парижі, коли разом з президентом Франції Емманюелем Макроном спілкувався зі ЗМІ.
"Сьогодні ми стоїмо перед ще однією ініціативою, лідерами якої є Франція і Британія. Це "Коаліція охочих". Сьогодні воно теж виглядає поки що теоретично. Але кожна з ініціатив - спочатку також ніхто в них не вірив, не вірив що в Україні буде зброя НАТівського зразка. Сьогодні це є і сьогодні це захищає. Я дуже вірю в "Коаліцію охочих". Ми зібрали більше 30 країн. Сьогодні в нас буде двостороння розмова, а завтра в нас буде "Коаліція охочих", результатом якої, я не знаю в який це день відбудеться, але це точно відбудеться - будуть гарантії безпеки для України", - заявив Зеленський.
Він у чергове наголосив, що це дуже важливо не тільки для України, а й для Європи.
"Я не просто в це вірю. Ми всі над цим працюємо. Думаю, ми напрацюємо дуже сильні гарантії, які дійсно будуть гарантіями безпеки для майбутнього України", - зазначив український президент.
За його словами, сьогодні ми знаходимось в такому моменті, коли Франція як і інші країни хочуть наблизити максимально мир. Зеленський підкреслив:
"На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити війну. Але я впевнений, що наш союз, союз передусім Європи, який з початку війни з нами, і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного вирішення цього, такого складного питання, яке так важливе для спокою в Україні, для сталого миру, і для миру і безпеки в Європі".
За словами президента Франції, завтра на "Коаліції охочих", яка проводитиметься в режимі відеоконференції, планується за участі багатьох лідерів зафіксувати домовленості, які стали результатом проведеної роботи після зустрічі 18 серпня у Вашингтоні.
"Ми, Європейці, готові надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписано мир… Сьогодні ми готові для того, щоб дати політичну підтримку цих домовленостей, готові йти на забезпечення умов стабільного миру в Україні", - сказав Макрон.
Він підкреслив, що останні тижні була дуже інтенсивна робота проведена.
"Європа готова. Вперше ми відповіли своєю готовністю повноцінною надати ці гарантії", - підкреслив Маркон.
Переговори у Парижі - деталі
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський, перебуваючи в Данії, заявив, що поки не зрозуміло, коли спливають "2-3 тижні", які дав президент США Дональд Трамп російському диктатору Володимиру Путіну на досягнення прогресу у мирних переговорах з Україною. Український президент зазначив, що хоче це з’ясувати найближчим часом: "Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом США і уточнимо це питання".
При цьому Трамп сьогодні заявив, коментуючи питання тиску на РФ, що Путін "знає мою позицію, він має ухвалити рішення".
У Білому домі сьогодні повідомили, що президент Трамп у четвер, тобто завтра, має зателефонувати Зеленському. Як сказав Трамп, розмова потрібна йому, щоб "точно знати, що ми будемо робити" далі.
Також ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац повідомляли, що Макрон, Зеленський та інші європейські лідери завтра проведуть телефонну розмову з Трампом.