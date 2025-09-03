За його словами, сьогодні ми знаходимось в такому моменті, коли Франція як і інші країни хочуть наблизити максимально мир.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що хоча "Коаліція охочих" виглядає поки що теоретичною, але результатом цієї ініціатви будуть надійні гарантії безпеки для України. Про це він сказав у Парижі, коли разом з президентом Франції Емманюелем Макроном спілкувався зі ЗМІ.

"Сьогодні ми стоїмо перед ще однією ініціативою, лідерами якої є Франція і Британія. Це "Коаліція охочих". Сьогодні воно теж виглядає поки що теоретично. Але кожна з ініціатив - спочатку також ніхто в них не вірив, не вірив що в Україні буде зброя НАТівського зразка. Сьогодні це є і сьогодні це захищає. Я дуже вірю в "Коаліцію охочих". Ми зібрали більше 30 країн. Сьогодні в нас буде двостороння розмова, а завтра в нас буде "Коаліція охочих", результатом якої, я не знаю в який це день відбудеться, але це точно відбудеться - будуть гарантії безпеки для України", - заявив Зеленський.

Він у чергове наголосив, що це дуже важливо не тільки для України, а й для Європи.

"Я не просто в це вірю. Ми всі над цим працюємо. Думаю, ми напрацюємо дуже сильні гарантії, які дійсно будуть гарантіями безпеки для майбутнього України", - зазначив український президент.

За його словами, сьогодні ми знаходимось в такому моменті, коли Франція як і інші країни хочуть наблизити максимально мир. Зеленський підкреслив:

"На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити війну. Але я впевнений, що наш союз, союз передусім Європи, який з початку війни з нами, і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного вирішення цього, такого складного питання, яке так важливе для спокою в Україні, для сталого миру, і для миру і безпеки в Європі".

За словами президента Франції, завтра на "Коаліції охочих", яка проводитиметься в режимі відеоконференції, планується за участі багатьох лідерів зафіксувати домовленості, які стали результатом проведеної роботи після зустрічі 18 серпня у Вашингтоні.

"Ми, Європейці, готові надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписано мир… Сьогодні ми готові для того, щоб дати політичну підтримку цих домовленостей, готові йти на забезпечення умов стабільного миру в Україні", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що останні тижні була дуже інтенсивна робота проведена.

"Європа готова. Вперше ми відповіли своєю готовністю повноцінною надати ці гарантії", - підкреслив Маркон.

Переговори у Парижі - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський, перебуваючи в Данії, заявив, що поки не зрозуміло, коли спливають "2-3 тижні", які дав президент США Дональд Трамп російському диктатору Володимиру Путіну на досягнення прогресу у мирних переговорах з Україною. Український президент зазначив, що хоче це з’ясувати найближчим часом: "Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом США і уточнимо це питання".

При цьому Трамп сьогодні заявив, коментуючи питання тиску на РФ, що Путін "знає мою позицію, він має ухвалити рішення".

У Білому домі сьогодні повідомили, що президент Трамп у четвер, тобто завтра, має зателефонувати Зеленському. Як сказав Трамп, розмова потрібна йому, щоб "точно знати, що ми будемо робити" далі.

Також ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац повідомляли, що Макрон, Зеленський та інші європейські лідери завтра проведуть телефонну розмову з Трампом.

