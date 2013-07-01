Цукерберг очолив делегацію Facebook на гей-параді
09:58, 01 липня 2013Світ
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Засновник найбільшої в світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг очолив групу з 700 своїх співробітників на параді ЛГБТ-руху, який пройшов у центрі Сан-Франциско, повідомляє в понеділок техноблог Techcrunch.
Цукерберг очолив групу з 700 своїх співробітників на параді ЛГБТ-руху / Фото: Marina Zhao
Співробітники компанії і раніше брали участь у подібному заході, проте цього року Цукерберг прийняв рішення очолити їх особисто. Для маршу була побудована і оздоблена рухома платформа, а також виготовлені спеціальні фірмові футболки, повідомляє РІА Новости.
Крім участі в марші ЛГБТ-спільноти у Facebook прийняли рішення прикрасити свою штаб-квартиру його атрибутами.
Зокрема, на одному з великих панно із зображенням іконки "лайк" (кулак з піднятим великим пальцем) з'явилося кільце, пофарбоване в кольори веселки, які представники нетрадиційної орієнтації використовують в якості свого символу.
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