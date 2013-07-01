Цукерберг очолив делегацію Facebook на гей-параді

Співробітники компанії і раніше брали участь у подібному заході, проте цього року Цукерберг прийняв рішення очолити їх особисто. Для маршу була побудована і оздоблена рухома платформа, а також виготовлені спеціальні фірмові футболки, повідомляє РІА Новости.

Крім участі в марші ЛГБТ-спільноти у Facebook прийняли рішення прикрасити свою штаб-квартиру його атрибутами.

Зокрема, на одному з великих панно із зображенням іконки "лайк" (кулак з піднятим великим пальцем) з'явилося кільце, пофарбоване в кольори веселки, які представники нетрадиційної орієнтації використовують в якості свого символу.