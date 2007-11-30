Україна запропонувала свою кандидатуру на головування в ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК взяв участь у 15-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ, яке проходить у м.Мадрид (Королівство Іспанія).

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, виступаючи на пленарному засіданні, А.ЯЦЕНЮК наголосив на ключовій ролі ОБСЄ в розбудові сучасної архітектури безпеки в Європі, зміцненні демократії та забезпеченні прав людини на європейському просторі.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Україна всіляко підтримує діяльність ОБСЄ, спрямовану на реалізацію проектів у сфері енергетичної безпеки, збереження навколишнього середовища, реагування на сучасні глобальні виклики.

Окремої уваги в своєму виступі А.ЯЦЕНЮК надав питанням забезпечення безпеки і стабільності на просторі ОБСЄ, зокрема, зусиллям України з врегулювання „заморожених” конфліктів, продовження процесу імплементації Договору про звичайні збройні сили в Європі, стабілізації ситуації в Косово, Придністров’ї та Афганістані.

Відзначаючи важливу роль та місце ОБСЄ на міжнародній арені, високий рівень співпраці у рамках цієї організації, А.ЯЦЕНЮК оголосив, що Україна висуває свою кандидатуру на головування в ОБСЄ у 2013 році.

У рамках участі у 15-му засіданні Ради Міністрів ОБСЄ А.ЯЦЕНЮК також провів зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельманом МАМЕДЬЯРОВИМ, міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером ШТАЙНМАЄРОМ та заступником помічника Державного секретаря США Девідом КРЕЙМЕРОМ.