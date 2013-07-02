Південна Корея вимагає від США пояснень через шпигування за її посольством

Інформація про шпигування за посольством Республіки Корея (РК) з'явилася в ЗМІ, повідомляє Сіньхуа.

"Ми перевіряємо, чи правду пишуть у ЗМІ. Залежно від результату ми приймемо відповідні заходи, якщо це буде необхідно", - заявила на брифінгу представник МЗС РК.

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Вона зазначила, що Сеул попросив по дипломатичних каналах американський уряд підтвердити заяви про те, що Агентство національної безпеки (АНБ) США прослуховувало південнокорейську місію.

Як повідомляв УНІАН, британська газета The Guardian опублікувала дані, передані їй екс-працівником ЦРУ США Едвардом Сноуденом, про те, що АНБ прослуховувало телефони та читало електронну пошту 38-ми посольств у Сполучених Штатах, включно з місією ЄС.