Сноуден: Обама тисне на країни світу через мене
Президент США Барак Обама тисне на країни світу, щоб вони відхилили прохання Едварда Сноудена про надання притулку.
Про це сам інформатор про таємні програми американських спецслужб заявив через сайт WikiLeaks, повідомляє Радіо Свобода.
У США Сноудену заочно висунули звинувачення у викраденні майна держави, умисному розголошенні таємної інформації і незаконній передачі оборонної інформації. За кожним із цих звинувачень йому може загрожувати до 10 років ув’язнення в разі визнання винним.
Як вважають, Сноуден досі переховується у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво», куди потрапив після втечі з Гонконгу.
У понеділок президент Росії Володимир Путін заявив, що Сноуден міг би залишитися в Росії, якщо зупинить дії, що завдають шкоди Сполученим Штатам. Путін також виключив екстрадицію Сноудена до США.
Обама заявив у понеділок про продовження переговорів з Росією з приводу Сноудена і висловив надію, що Москва його видасть.