Сноуден: Обама тисне на країни світу через мене

08:16, 02 липня 2013
Світ
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Президент США Барак Обама тисне на країни світу, щоб вони відхилили прохання Едварда Сноудена про надання притулку.

Едвард Сноуден / Скріншот інтерв’ю The Guardian

Про це сам інформатор про таємні програми американських спецслужб заявив через сайт WikiLeaks, повідомляє Радіо Свобода.

У США Сноудену заочно висунули звинувачення у викраденні майна держави, умисному розголошенні таємної інформації і незаконній передачі оборонної інформації. За кожним із цих звинувачень йому може загрожувати до 10 років ув’язнення в разі визнання винним.

Як вважають, Сноуден досі переховується у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво», куди потрапив після втечі з Гонконгу.

У понеділок президент Росії Володимир Путін заявив, що Сноуден міг би залишитися в Росії, якщо зупинить дії, що завдають шкоди Сполученим Штатам. Путін також виключив екстрадицію Сноудена до США.

Обама заявив у понеділок про продовження переговорів з Росією з приводу Сноудена і висловив надію, що Москва його видасть.

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