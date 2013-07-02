Сноуден: Обама тисне на країни світу через мене

Про це сам інформатор про таємні програми американських спецслужб заявив через сайт WikiLeaks, повідомляє Радіо Свобода.

У США Сноудену заочно висунули звинувачення у викраденні майна держави, умисному розголошенні таємної інформації і незаконній передачі оборонної інформації. За кожним із цих звинувачень йому може загрожувати до 10 років ув’язнення в разі визнання винним.

Як вважають, Сноуден досі переховується у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво», куди потрапив після втечі з Гонконгу.

У понеділок президент Росії Володимир Путін заявив, що Сноуден міг би залишитися в Росії, якщо зупинить дії, що завдають шкоди Сполученим Штатам. Путін також виключив екстрадицію Сноудена до США.

Обама заявив у понеділок про продовження переговорів з Росією з приводу Сноудена і висловив надію, що Москва його видасть.