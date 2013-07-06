Польська опозиція випередила правлячу партію (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними проведенного компанією Millward Brown цього тижня опитування, за партію Качинського готові проголосували на парламентських виборах 35% поляків, тоді як за РО на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском - лише 26%.

Порівняно з попереднім опитуванням найбільша опозиційна партія Польщі набрала на 4% більше, а партія Туска втратила 6% голосів.

Крім основних гравців на польській політичній арені, якби вибори відбулися у липні, до парламенту потрапили б також партія "Союз лівих демократів" (SLD), «Рух Палікота» і партнер РО з урядової коаліції "Польська селянська партія" (PSL), які покращили свій результат на 1% - до 10%, 6% та 5% відповідно.

Крім того, більшість поляків вважають, що краще з роллю голови "Громадянської платформи" впорався б не Туск, який очолює її з 2003 року, а екс-міністр юстиції Ярослав Говін: 36% проти 28%.

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У рамках дослідження був опитаний 1001 дорослий поляк.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року соціологічні опитування вперше за останні кілька років (на фоні погіршення економічної ситуації у Польщі) продемонстрували перевагу PiS над PO.

56-річний Туск став першим головою уряду в сучасній історії Польщі, якому вдалося перебувати на цій посаді двічі поспіль. Востаннє його партія виграла парламентські вибори у 2011 році, а наступні відбудуться в 2015 році.