Польська опозиція випередила правлячу партію (опитування)
Польська партія "Закон та справедливість" (PiS), очолювана Ярославом Качинським, збільшує популярність серед виборців на фоні падіння рейтингів партії влади "Громадянська платформа" (РО).
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними проведенного компанією Millward Brown цього тижня опитування, за партію Качинського готові проголосували на парламентських виборах 35% поляків, тоді як за РО на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском - лише 26%.
Порівняно з попереднім опитуванням найбільша опозиційна партія Польщі набрала на 4% більше, а партія Туска втратила 6% голосів.
Крім основних гравців на польській політичній арені, якби вибори відбулися у липні, до парламенту потрапили б також партія "Союз лівих демократів" (SLD), «Рух Палікота» і партнер РО з урядової коаліції "Польська селянська партія" (PSL), які покращили свій результат на 1% - до 10%, 6% та 5% відповідно.
Крім того, більшість поляків вважають, що краще з роллю голови "Громадянської платформи" впорався б не Туск, який очолює її з 2003 року, а екс-міністр юстиції Ярослав Говін: 36% проти 28%.
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У рамках дослідження був опитаний 1001 дорослий поляк.
Як повідомляв УНІАН, у травні цього року соціологічні опитування вперше за останні кілька років (на фоні погіршення економічної ситуації у Польщі) продемонстрували перевагу PiS над PO.
56-річний Туск став першим головою уряду в сучасній історії Польщі, якому вдалося перебувати на цій посаді двічі поспіль. Востаннє його партія виграла парламентські вибори у 2011 році, а наступні відбудуться в 2015 році.